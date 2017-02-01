Житель Сочи ограбил ростовские аптеки и магазин на 83 тысячи рублей

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону вынесла обвинительное заключение жителю Сочи, обвиняемого в четырех случаях краж. По предварительной информации, 30-летний мужчина, надев шапку с прорезями для глаз и вооружившись травматическим пистолетом, вошел в одну из городских аптек и потребовал у продавца деньги из кассы. Женщина спряталась за прилавком, а злоумышленник вынес из кассы 23 900 рублей. Позже он таким же образом ограбил еще одну ростовскую библиотеку, похитив 20 000 рублей. Помимо этого сочинец совершил еще два налета на магазин и ресторан быстрого питания «Сабвей», похитив 38 750 рублей. Общая сумма похищенных денег составила почти 83 000 рублей, сообщают в прокуратуре Ленинского района города. Мужчина задержан. Дело передано в суд.