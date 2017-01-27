Жители Песчанокопского района теперь пьют чистую воду

В домах жителей Песчанокопского района теперь поступает чистая питьевая вода. В районе установили новые водонапорные башни. В районе есть несколько артезианских скважин — теперь чистая влага поступает в дома без предварительной подготовки. Кроме Песчанокопского, новые водонапорные башни установлены еще в трёх сельских поселениях района: Развилинском, Жуковском и Рассыпинском. Их стоимость составила 2,5 миллиона рублей. Деньги были выделены из резервного фонда правительства региона в рамках программы софинансирования сельских поселений.

«Уже в этом году губернатором принято решение по выделению 250-ти миллионов рублей на ближайшие три года. Планируется приобрести 570 башен, произвести строительство 22-х скважин. На этот год будет выделено 111 миллионов рублей, 190 башен и 22 скважины», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.