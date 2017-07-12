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Жителя Волгодонска осудили за двойное убийство

17:05 Среда, 12.07.2017

Суд признал виновным Андрея Подоляна в убийстве двух людей. По данным следствия, в феврале 2016 года на дачном участке в Волгодонска преступник нанес множественные удары металлической трубой двоим своим знакомым, 48 и 62 лет. Затем он облил их бензином, поджёг, и в результате полученных телесных повреждений они скончались.

Суд назначил Андрею Подоляну наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

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