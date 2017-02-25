«Золото» Первенства Российского спортивного студсоюза по боксу завоевал дончанин Вадим Чихичин
Соревнования состоялось в Аскае. Участвовали юниоры, на ринге были спортсмены от 17 до 18 лет. Вадим Чихичин в категории свыше 91 килограмма одержал победу над Русланом Асановым из Карачаево-Черкессии.
По итогам финальных боев в копилке Ростовской области также 4 бронзовые медали:
— У Дениса Воробьева в категории до 60 килограмм
- У Вячеслава Фольмана в категории до 64 килограмм
- У Игоря Скидана в категории до 75 килограмм
- У Хамзата Таштемирова в категории до 81 килограмма
Победители Первенства Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юниоров:
1. Категория до 52 килограмм — Виктор Овсянников из Волгоградской области
2. Категория до 56 килограмм — Игорь Ермилин из Самарской области
3. Категория до 60 килограмм — Эльдар Мудаев из Забайкальского края
4. Категория до 64 килограмм — Александр Григорьев из Красноярского края
5. Категория до 69 килограмм — Алан Хугаев из Северной Осетии-Алании
6. Категория до 75 килограмм — Магомед Гаджиев из Дагестана
7. Категория до 81 килограмма — Дмитрий Макин из Самарской области
8. Категория свыше 91 килограмма — Вадим Чихичин из Ростовской области
Победители поедут в августе на Первенство России по боксу.
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