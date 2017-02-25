«Золото» Первенства Российского спортивного студсоюза по боксу завоевал дончанин Вадим Чихичин

Соревнования состоялось в Аскае. Участвовали юниоры, на ринге были спортсмены от 17 до 18 лет. Вадим Чихичин в категории свыше 91 килограмма одержал победу над Русланом Асановым из Карачаево-Черкессии.



По итогам финальных боев в копилке Ростовской области также 4 бронзовые медали:

— У Дениса Воробьева в категории до 60 килограмм



- У Вячеслава Фольмана в категории до 64 килограмм

- У Игоря Скидана в категории до 75 килограмм

- У Хамзата Таштемирова в категории до 81 килограмма

Победители Первенства Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юниоров:

1. Категория до 52 килограмм — Виктор Овсянников из Волгоградской области

2. Категория до 56 килограмм — Игорь Ермилин из Самарской области

3. Категория до 60 килограмм — Эльдар Мудаев из Забайкальского края

4. Категория до 64 килограмм — Александр Григорьев из Красноярского края

5. Категория до 69 килограмм — Алан Хугаев из Северной Осетии-Алании

6. Категория до 75 килограмм — Магомед Гаджиев из Дагестана

7. Категория до 81 килограмма — Дмитрий Макин из Самарской области

8. Категория свыше 91 килограмма — Вадим Чихичин из Ростовской области

Победители поедут в августе на Первенство России по боксу.