Лента новостей

ЭФИРЫ ТВ

«С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» эфир от 06.05.17

15:48 Воскресенье, 07.05.2017

Еще темы рубрики

07 мая 2017
«С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» эфир от 06.05.17
дело
07 мая 2017
«Дело мастера» эфир от 06.05.17
05 мая 2017
‘Читай-город. Смирнов ’ выпуск №19
05 мая 2017
«С Победой в сердце» о Курбатове Афанасии Дмитриевиче

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.