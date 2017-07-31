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Владельцем Парамоновских складов стала топливная компания Ростова

17:43 Понедельник, 31.07.2017

У Парамоновских складов — новый владелец. Им стала топливная компания Ростова. Сегодня объект ушел с молотка почти за 14 миллионов рублей. Согласно протоколу на сайте электронной площадки «Южная торговая система», в аукционе принимали участие три компании. При этом действующий арендатор объекта предложений по цене не делал. Комплекс складских помещений 19-го века имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

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