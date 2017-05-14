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СПОРТКЛУБ С МАРИНОЙ ВАНГЕЛИ ВИДЕО

«Спортклуб с Мариной Вангели» эфир от 13.05.17

21:27 Воскресенье, 14.05.20172

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Сергей Егоров 15.05.2017

Мы выбираем спорт !
Бойцы киокушинкай, даже после боя в полный контакт, вне зависимости от того кто победил в бою, остаются друзьями и идут по выбранному пути вместе.

Сергей Егоров 15.05.2017

«Боевой дух каратиста не исключает, а предусматривает уважение. Будь искренне вежлив со всеми и каждым» ©Масутацу Ояма
Бойцы киокушинкай всегда рады встрече с представителями других единоборств и встрече не только в спаринге, но для того, что бы пожать друг другу руки.