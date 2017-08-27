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ВЕСТИ. ДОН - СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВИДЕО

«ВЕСТИ. Дон — События недели» 27.08.17

13:31 Воскресенье, 27.08.2017

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Комментарии

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Марина 27.08.2017

Что за…. Почему это волонтеры зрц Тотошка? Тотошка 3х животных взяли. Весь груз по спасению животных несут на себе совсем другие люди, тотошка там «мимо проходила». Что за дезинфлрмация.