«Дон ТР» представляет мегапроект длиною в год — «Твоё Доброе Радио»! Впервые мы подготовили 12 разнообразных акций, встретимся в эфире и вне его. Живи и слушай «Маяк», «Вести FM», а также «Радио России». Делай мир вокруг себя лучше! Мы будем рады каждому и поощрим самых активных! Пополни свою копилку добрых дел!

Акция в январе:

«Читай и слушай!»

Поделитесь книгами с детскими интернатами, сельскими библиотеками и реабилитационными центрами! Мы принимаем новые издания авторов:

Алмонд Дэвид, Бородицкая Марина, Булычев Кир, Ван Олсбург Крис, Востоков Станислав, Дашевская Нина, Дядина Галина, Жвалевский Андрей и Пастернак Евгения, Клайв Льюис, Козлов Сергей, Кэрол Льюис, Лаврова Светлана, Махотин Сергей, Нестлингер Кристине, Никольская Анна, Орлова Анастасия, Остер Григорий, Парр Мария, Питцорно Бьянка, Пулман Филипп, Роулинг Джоанна, Сабитова Дина, Старк Ульф, Строкина Анастасия, Толкиен Джон, Тор Анника, Усачев Андрей, Файн Энн, Функе Корнелия, Хантер Эрин, Щерба Наталья, Эн Ая,

Бронте Ш. Брэдбери Р. Буковски Ч. Булгаков М. Глуховский Д. Грин Дж. Киз Д. Мартин Дж. Маркес Г.Г. Митчел М. Мураками Х. Оруэл Дж. Ремарк Э.М. Петросян М. Сэлинджер Дж. Сапковский А. Стругацкие А.и Б. Тартт Д. Флэг Ф. Фрай М. Хаксли О. Абдуллаев Ч. Аксенов В. Акунин Б. Браун С. Веллер М. Вильмонт Е. Водолазкин Е. Гармаш-Роффе Т. Гэлбрейт Р. Корецкий Д. Леви М. Маринина А. Метлицкая М. Муравьева И. Мюссо Г. Несбе Э. Пилчер Р. Прилепин З. Робертс Н. Рубина Д. Стилл Д. Тамоников А. Улицкая Л. Устнинова Т. Харрис Д. Чейз Д. Чижова Е. Шелдон С. Щербакова Г. Чехов А. Толстой Л. Пушкин А. Гоголь Н. Достоевский Ф. Островский Н. Тургенев С. Шолохов М.

Мы оказываем адресную помощь!

В ней нуждаются:

Реабилитационный центр «Ростов без наркотиков».

Новочеркасский, Ростовский, Таганрогский интернаты для престарелых и инвалидов.

Библиотека хутора Поцелуев Белокалитвинского района.

Библиотека Слободы Кутейниково Родионово-Несветайского района.

Ждём вас в Донской публичной библиотеке с 10 по 31 января.

Следите за ходом акции на радио «Маяк» и «Радио России».

Самые активные участники получат призы.

Ищите хэштэг #твоёдоброерадио Вконтакте, Фэйсбуке и Одноклассниках!