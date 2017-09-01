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«Вести. Дон» 01.09.17 (выпуск 14:40)

17:42 Пятница, 01.09.2017

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Комментарии

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Кондрат 02.09.2017

Лучший момент всего выпуска почему-то убрали. На линейке в 95-й был крупный план мальчишки, закрывшего лицо рукой — в эфире показали, а здесь его нет.