Лента новостей

ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ ВИДЕО

«ВЕСТИ. Интервью —Социологи о Годе кино» 13.01.17

19:49 Пятница, 13.01.2017

Еще темы рубрики

13 января 2017
«ВЕСТИ. Интервью —Социологи о Годе кино» 13.01.17
13 января 2017
«ВЕСТИ. Интервью —Рукописи не горят, но иногда тонут…» 13.01.17
Photo 2017-01-13 в 11.26.45
12 января 2017
«Тема дня — ‘Уроки столетия’» 12.01.17
11 января 2017
«Тема дня — Единовременная выплата пенсионерам началась» 11.01.17

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.