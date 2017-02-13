Лента новостей

ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ ВИДЕО

«ВЕСТИ. Интервью — Увидеть край земли…» 07.07.16

20:30 Четверг, 07.07.2016

Еще темы рубрики

13 февраля 2017
Тема дня — День книгодарения» 13.02.17
12 февраля 2017
«Тема дня — Ростов-на-снегу» 15.02.17
12 февраля 2017
«ВЕСТИ. Интервью — Выставка индустрии красоты ‘Шарм’» 10.02.17
09 февраля 2017
«Тема дня — Развитие информационных технологий на Дону» 09.02.17

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Дмитрий Чижов 16.02.2017

Женька! Отличные речи)