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КУЛЬТУРА

Сразу несколько премьер по книгам донских писателей покажут в театре Горького

10:14 Суббота, 06.05.2017

Премьеры по произведениям донских писателей представит Ростовский академический театр драмы им. М. Горького. Первая постановка — «Матерь человеческая» по одноименной повести Виталия Закруткина зрители смогут увидеть уже сегодня. Показ приурочен к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 110-летию автора книги. Специально на премьерные спектакли правительство региона выделило более 10 млн рублей. На эти средства изготовлены декорации, костюмы, создано музыкальное и световое сопровождение.

Также в сентябре на сцене театра покажут премьеру спектакля «Поднятая целина» по произведению Михаила Шолохова.

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