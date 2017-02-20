«Руками Не Трогать!»: онлайн-трансляция шоу радио ‘Дон-ТР’

Сегодня, 20 февраля, в 18 часов 5 минут на сайте DONTR.RU смотрите онлайн-трансляцию футбольного ток-шоу радио Дон-ТР «Руками не трогать!». Слушайте на радио «Маяк» в Ростове-на-Дону на частоте 91.8 FM. Ведущие шоу Андрей Мелихов и Андрей Константинов.

