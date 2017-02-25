Из-за повреждения плотины возникла угроза подтопления в Тацинском районе
В зоне риска оказались несколько улиц двух хуторов — Зазерского и Кухтачева. Сейчас на месте работает оперативная группа Тацинской поисково-спасательной группы. Развернут пункт временного размещения на базе Зазерской школы. Как сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области, в ликвидации Чрезвычайной ситуации задействованы 48 человек, 18 единиц техники.
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