ХК ‘Ростов’ во втором матче обыграл ‘Юниор-Спутник‘

Сегодня во Дворце спорта донской столицы за победу во втором матче поборолись хоккейные клубы «Ростов» и «Юниор-Спутник». Матч завершился в пользу «кондоров» со счетом 4:2.

Напомним, итог первой игры также в пользу хозяев.