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СПОРТ

ХК ‘Ростов’ во втором матче обыграл ‘Юниор-Спутник‘

15:41 Воскресенье, 26.02.2017

Сегодня во Дворце спорта донской столицы за победу во втором матче поборолись хоккейные клубы «Ростов» и «Юниор-Спутник». Матч завершился в пользу «кондоров» со счетом 4:2.
Напомним, итог первой игры также в пользу хозяев.

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