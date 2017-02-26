ХК ‘Ростов’ во втором матче обыграл ‘Юниор-Спутник‘
Сегодня во Дворце спорта донской столицы за победу во втором матче поборолись хоккейные клубы «Ростов» и «Юниор-Спутник». Матч завершился в пользу «кондоров» со счетом 4:2.
Напомним, итог первой игры также в пользу хозяев.
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