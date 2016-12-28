Экс-тренера ФК «Ростов» Бердыева упомянули в СМИ 28 тысяч раз

Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев занял третье место в рейтинге упоминаемости спортсменов и тренеров в СМИ в уходящем году. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на систему «СКАН-Интерфакс». Экс-наставника желто-синих журналисты вспомнили 28,7 тысяч раз. Основные темы обсуждений, в которых фигурировал Бердыев, — его возможное назначение тренером ФК «Спартак», а также назначение на пост вице-президента ФК «Ростов». Лидером рейтинга стал Леонид Слуцкий. Экс-наставник футбольной сборной России фигурировал в СМИ 63 тысячи раз. Второе место у теннисистки Марии Шараповой. Титулованную спортсменку СМИ обсуждали более 35 тысяч раз.