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ЭКОНОМИКА

10 миллионов рублей получит Ростовская область на возмещение по кредитам на капремонт

11:33 Пятница, 21.07.2017

10 миллионов рублей — такую сумму получит Ростовская область на возмещение процентов по кредитам на капремонт многоквартирных домов. Об этом накануне сообщили в донском правительстве.

Ранее регион подал в Фонд ЖКХ заявку на предоставление финансовой поддержки. На нее вправе рассчитывать более 20 домов в 9 муниципатетах. Напомним, в 2017 году Ростовская область вошла в пилотный проект. Теперь собственники могут взять кредит на капремонт на льготных условиях. Часть процентов погасит государство.

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