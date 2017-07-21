10 миллионов рублей получит Ростовская область на возмещение по кредитам на капремонт

10 миллионов рублей — такую сумму получит Ростовская область на возмещение процентов по кредитам на капремонт многоквартирных домов. Об этом накануне сообщили в донском правительстве.

Ранее регион подал в Фонд ЖКХ заявку на предоставление финансовой поддержки. На нее вправе рассчитывать более 20 домов в 9 муниципатетах. Напомним, в 2017 году Ростовская область вошла в пилотный проект. Теперь собственники могут взять кредит на капремонт на льготных условиях. Часть процентов погасит государство.