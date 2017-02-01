24,9 миллиона рублей выделят на благоустройство городских парков Дона
Ростовская область получит почти 25 миллионов рублей на благоустройство городских парков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба донского правительства. Деньги выделят из федеральной казны при условии софинансирования из бюджета регионального. Как уточнили в правительстве, средства предназначены для городов с численностью населения до 250-ти тысяч человек. Планы благоустройства мунипипалитеты должны рассмотреть до мая. А работы по благоустройству скверов обещают провести до конца 2017 года.
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