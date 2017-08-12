25 рублей: в августе в общественном транспорте Ростова подорожает проезд
В августе проезд в общественном транспорте Ростова станет дороже. Как сообщает пресс-служба администрации города, одна поездка в автобусе или маршрутке будет стоить 25 рублей, а в электротранспорте — трамваях и троллейбусах — стоимость проезда не изменится и составит 17 рублей.
Также в администрации сообщили, что при безналичной оплате проезд будет дешевле — через терминалы, установленные в автобусах, с проездных карт будут снимать 20 рублей. При этом в мэрии подчеркнули, что если валидатор не работает, то пассажир вправе проехать в общественном транспорте бесплатно.
Сейчас проезд в автобусах и маршрутных такси Ростова стоит 19 рублей, в трамваях и троллейбусах — 17. Причем если пользоваться проездной картой, сумма остается такой же.
Комментарии
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проезд дорожает , а транспор-развалюхи в Ростове остаются. Трамваи в Ростове зачем ? В большом городе должны быть большие, приличные,маневренные хотя бы автобусы. В Ростове транспорт отстой !!!!!!!!.
Добрый день! Как можно поднять на 6 рублей проезд в общественном месте. Этим проездом пользуются бедные слои населения. все остальные ездят на машинах. я считаю что это не обоснованное повышение общественного транспорта для простых людей. Надеюсь, наша администрация города Ростова-на-Дону обратит на это внимание.
Предлагаю, переименовать Ростов-на-Дону в Москву и сделать соответствующие зарплаты.
«Спасибо» толстосумам из администрации за то что так о нас заботятся .
Если я ничего не путаю, то в 2014 г. проезд в общественном транспорте стоил 15р., с 01.06.2016 г. стал 17р, т.е. за 2 ГОДА стоимость проезда повысилась на 13%. А сейчас получается за 1 ГОД 2 МЕСЯЦА стоимость проезда повысилась более чем на 31%!!! Вывод напрашивается сам собой: «Жить лучше стали…!» Вот бы з/п хотя бы раз так подняли…. на моем предприятии заработные платы с 2008 г. не изменились..
Просто с ума сойти! У студентов денег на поесть не хватает, так ещё давайте проезд на маршрутку повысим, да ещё и на 6 рублей сразу! Что за издевателбство над людьми?
Трамваи — это замечательный транспорт: надежный, быстрый и экологичный! Как и троллейбусы!
Нет адекватных слов!!! Как можно так поступать с людьми? итак не можешь спокойно сходить в магазин, потому что цены бешеные, так давайте теперь и проезд бешеным сделаем????!!!!! Просто ужас, хотя бы на 2 рубля еще можно было бы понять, но нас 6 руб просто слишком жирно и нагло
Качество маршрутного транспорта не меняется , а проезд поднимают , маршрутки грязные , пыльные тарахтят и разваливаются , но цену поднимут !
Вообще ситуация не понятная со стоимость в маршрутках и автобусах. Инфляции говорят нет, в федеральном законе о бюджете российской федерации на плановый период 2017 года инфляция составляет около 4%, откуда такой рост повышения? Как на это смотрит федеральная антимонопольная служба? Чем обосновали предприниматели общественного транспорта если инфляции нет? А состояние маршрутных такси измениться при увеличении? Постоянно маршрутки переполненные, кондиционеров в них нет.
Ну, что вы в самом то деле. Ну подняли, ну необоснованно, зато в Великой Державе живём и Крым наш.
Это ужас какой то!!!! Цены реально уже как в Москве, вот только зарплаты что-то не растут, а только проезд и коммунальные услуги!!!!
Совсем с ума сошли, тоесть проезд поднимают,а зарплаты нет, тут и так иногда эти 19 рублей на проезд насобирать пытаешься чтобы на работу уехать, а сейчас что, я на 4 автобусах езжу, у меня получается по сто рублей в день уходить будет, с учётом что получаю 13000 в месяц , 3000 на проезд, 9000 за квартиру и скажите мне пожалуйста как на тысячу прожить??? Я в шоке если честно!
А вы думаете, что в Москве прям таки огромные зарплаты? Не смешите) у меня зп 25 тыс.и не поднималась лет 5. Знакомая работает в налоговой за 15 тыщ….есть и 20. Чтобы заработать 50 тыс, нужно работать без выходных дней. Это я про обычных рабочих людей говорю. А начальство везде не плохо живет. А транспорт уже перевалил за 50 руб .за одну поездку. ..