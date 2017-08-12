25 рублей: в августе в общественном транспорте Ростова подорожает проезд

В августе проезд в общественном транспорте Ростова станет дороже. Как сообщает пресс-служба администрации города, одна поездка в автобусе или маршрутке будет стоить 25 рублей, а в электротранспорте — трамваях и троллейбусах — стоимость проезда не изменится и составит 17 рублей.

Также в администрации сообщили, что при безналичной оплате проезд будет дешевле — через терминалы, установленные в автобусах, с проездных карт будут снимать 20 рублей. При этом в мэрии подчеркнули, что если валидатор не работает, то пассажир вправе проехать в общественном транспорте бесплатно.

Сейчас проезд в автобусах и маршрутных такси Ростова стоит 19 рублей, в трамваях и троллейбусах — 17. Причем если пользоваться проездной картой, сумма остается такой же.