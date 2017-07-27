348 миллионов рублей направят на повышение зарплаты донским бюджетникам

В донском парламенте проходит внеочередное 45 заседание. Депутаты обсуждают проект закона «О поддержке пострадавших от долевого строительства», а также изменения в бюджет региона.

Так на совещании уже приняли решение о том, что из резервного фонда 348 миллионов рублей направят на поэтапное повышение заработной платы бюджетникам. Таким образом, с 1 сентября повысят оклады педагогических работников дошкольных учреждений, младшего и среднего персонала соцобслуживания.

А федеральные деньги, поступившие в регион — это 1 миллиард 300 миллионов рублей — пойдут на дорожную отрасль, в том числе на Ворошиловский мост, на АПК и оздоровление детей.