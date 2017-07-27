Лента новостей

ЭКОНОМИКА

348 миллионов рублей направят на повышение зарплаты донским бюджетникам

12:36 Четверг, 27.07.2017

В донском парламенте проходит внеочередное 45 заседание. Депутаты обсуждают проект закона «О поддержке пострадавших от долевого строительства», а также изменения в бюджет региона.

Так на совещании уже приняли решение о том, что из резервного фонда 348 миллионов рублей направят на поэтапное повышение заработной платы бюджетникам. Таким образом, с 1 сентября повысят оклады педагогических работников дошкольных учреждений, младшего и среднего персонала соцобслуживания.

А федеральные деньги, поступившие в регион — это 1 миллиард 300 миллионов рублей — пойдут на дорожную отрасль, в том числе на Ворошиловский мост, на АПК и оздоровление детей.

Еще темы рубрики

27 июля 2017
Безопасность на воде: в Ростове обсудили контроль морского и речного транспорта
27 июля 2017
348 миллионов рублей направят на повышение зарплаты донским бюджетникам
Screenshot_209
26 июля 2017
Прожиточный минимум в Ростовской области составляет 9 тысяч 997 рублей
26 июля 2017
В. Кушнарев: на месте старого аэропорта в Ростове построят девятый район

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.