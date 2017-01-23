400 миллионов рублей выделят на модернизацию станции ‘Ростов-Главный’

400 миллионов рублей СКЖД направит на модернизацию станции «Ростов-Главный». Об этом сообщает сообщает агентство «Интерфакс». Завершить работы по усовершенствованию вокзального комплекса планируют в начале следующего года. В частности, на станции реконструируют платформы, обустроят кассы с электронной очередью и отремонтируют зал ожидания.