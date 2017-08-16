55 миллионов рублей выделено на капремонт водовода между пригородами Шахт
55 миллионов рублей выделено на капремонт участка водовода от 3 Шахтинско-Донского водоподъема до Новошахтинска. Еще около 10 миллионов рублей добавят из местного бюджета.
Как сообщает сайт донского правительства, на эти деньги обновят четыре километра коммуникаций между пригородами Шахт — поселками Майский и Южный. Ремонт планируют завершить до конца 2017 года.
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