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ЭКОНОМИКА

55 миллионов рублей выделено на капремонт водовода между пригородами Шахт

15:13 Среда, 16.08.2017

55 миллионов рублей выделено на капремонт участка водовода от 3 Шахтинско-Донского водоподъема до Новошахтинска. Еще около 10 миллионов рублей добавят из местного бюджета.

Как сообщает сайт донского правительства, на эти деньги обновят четыре километра коммуникаций между пригородами Шахт — поселками Майский и Южный. Ремонт планируют завершить до конца 2017 года.

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