9,64 млн рублей Ростовской области выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ

В Фонде содействия реформированию ЖКХ одобрили заявку Ростовской области на финансовую поддержку проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Размер поддержки — 9,64 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе донского правительства, средства направят на возмещение части расходов по уплате процентов за пользование кредитом на капремонт в 22 домах.

«Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на ремонт по льготной процентной ставке. Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.