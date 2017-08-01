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ЭКОНОМИКА

9,64 млн рублей Ростовской области выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ

14:03 Вторник, 01.08.2017

В Фонде содействия реформированию ЖКХ одобрили заявку Ростовской области на финансовую поддержку проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Размер поддержки — 9,64 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе донского правительства, средства направят на возмещение части расходов по уплате процентов за пользование кредитом на капремонт в 22 домах.

«Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на ремонт по льготной процентной ставке. Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

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