Аэродромную базу Таганрог «Южный» планируют реконструировать за 223 миллиона рублей

Государственное предприятие «Авиакомплект» объявило тендер на проведение строительно-монтажных работ на территории аэродромной базы Таганрог «Южный». На эти цели планируют потратить 233 миллиона рублей. Подрядчик должен установить и ввести в эксплуатацию объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и связи. По договору, данные работы должны быть завершены в октябре 2018 года.