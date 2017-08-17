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ЭКОНОМИКА

Аэродромную базу Таганрог «Южный» планируют реконструировать за 223 миллиона рублей

16:37 Четверг, 17.08.2017

Государственное предприятие «Авиакомплект» объявило тендер на проведение строительно-монтажных работ на территории аэродромной базы Таганрог «Южный». На эти цели планируют потратить 233 миллиона рублей. Подрядчик должен установить и ввести в эксплуатацию объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и связи. По договору, данные работы должны быть завершены в октябре 2018 года.

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