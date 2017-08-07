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ЭКОНОМИКА

Аэропорт «Платов» выбирает оператора такси

18:07 Понедельник, 07.08.2017

Аэропорт «Платов» выбирает автоперевозчика. Тендер объявили сегодня. Официальное такси получит эксклюзивное право на предоставление услуг, доступ на первую линию привокзальной площади, отдельную парковку и две стойки в зоне прилёта для круглосуточной работы диспетчеров.

К конкурсантам заказчик предъявляет ряд серьезных требований: собственный автопарк, не менее 30 автомобилей иностранного производства. Машины должны быть оборудованны кондиционерами, терминалами для безналичного расчета. Водители должны ежедневно проходить медосмотр и опрятно выглядеть. Прием заявок продлится до 21 августа. Уже в декабре, одновременно с запуском аэропорта, оператор такси начнёт свою работу.

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