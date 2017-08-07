Аэропорт «Платов» выбирает оператора такси
Аэропорт «Платов» выбирает автоперевозчика. Тендер объявили сегодня. Официальное такси получит эксклюзивное право на предоставление услуг, доступ на первую линию привокзальной площади, отдельную парковку и две стойки в зоне прилёта для круглосуточной работы диспетчеров.
К конкурсантам заказчик предъявляет ряд серьезных требований: собственный автопарк, не менее 30 автомобилей иностранного производства. Машины должны быть оборудованны кондиционерами, терминалами для безналичного расчета. Водители должны ежедневно проходить медосмотр и опрятно выглядеть. Прием заявок продлится до 21 августа. Уже в декабре, одновременно с запуском аэропорта, оператор такси начнёт свою работу.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.