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ОБЩЕСТВО

Авиакомпания ‘Пионер’ прекратит полеты из Ростова-на-Дону

17:20 Среда, 08.02.2017

Самолёты авиакомпании «Пионер» больше не будут летать из Ростова-на-Дону. Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат перевозчика. Напомним, летом прошлого года компания запустила рейсы в Сочи и Волгоград из аэропорта донской столицы. Их «Пионер» осуществлял на Ан-24. Причём, как сообщает Росавиация, действующий сертификат лётной годности был только у трёх из пяти самолётов. Перевозчик выполнял полёты на машинах других авиакомпаний, что противоречит воздушному законодательству.

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