Базовым авиаперевозчиком ‘Платова’ может стать ‘Азимут’

В новом аэропорту Платов появится базовый перевозчик. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Сейчас правительство Ростовской области ведет переговоры с компанией «Азимут». Речь идет о базовом размещении после открытия аэропорта не менее 11 самолетов «Суперджет-100″.

Кроме того идут переговоры с «Аэрофлотом». Напомним, новые воздушные ворота Дона должны открыть свои двери 1 декабря следующего года. Международный аэропорт «Платов» строится в Аксайском районе, в 30 км севернее Ростова. Он заменит существующую аэрогавань.

«Встречались с руководством «Аэрофлота», обращались с просьбой разместить 10 самолетов у нас. Руководство посчитало, что таких самолетов на первом этапе не нужно, достаточно будет пяти. Если говорить про «Азимут», то сейчас речь идет о размещении не менее 11 самолетов — в ближайшие два года после открытия аэропорта», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.