Безопасность на воде: в Ростове обсудили контроль морского и речного транспорта
В Ростове обсудили, как совершенствовать контрольно-надзорную деятельность в сфере транспорта. Инспекторы управления государственного морского и речного надзора встретились с представителями различных организаций и бизнеса.
Главная задача, считают эксперты, как можно больше внимания уделять предприятиям с высоким риском деятельности и снизить контроль над теми, которые не представляют угрозы для безопасности людей. Такие публичные слушания на Дону проходят впервые.
«Деятельность морского и речного транспорта на воде. Есть несколько опасных моментов: один из них связан с перевозкой пассажиров и здесь все понятно. Перевозка людей должна быть сертифицирована. Второй вопрос связан с лицензированием по работе с опасными грузами. И третий момент — это буксировка», — говорит начальник Южного УГМРН Ространснадзора Александр Андрусенко.
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