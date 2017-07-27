Безопасность на воде: в Ростове обсудили контроль морского и речного транспорта

В Ростове обсудили, как совершенствовать контрольно-надзорную деятельность в сфере транспорта. Инспекторы управления государственного морского и речного надзора встретились с представителями различных организаций и бизнеса.

Главная задача, считают эксперты, как можно больше внимания уделять предприятиям с высоким риском деятельности и снизить контроль над теми, которые не представляют угрозы для безопасности людей. Такие публичные слушания на Дону проходят впервые.

«Деятельность морского и речного транспорта на воде. Есть несколько опасных моментов: один из них связан с перевозкой пассажиров и здесь все понятно. Перевозка людей должна быть сертифицирована. Второй вопрос связан с лицензированием по работе с опасными грузами. И третий момент — это буксировка», — говорит начальник Южного УГМРН Ространснадзора Александр Андрусенко.