Билеты на поезда дальнего следования заметно подорожают

В этом году подорожают билеты на поезда дальнего следования. Как сообщил президент компании РЖД Олег Белозёров, стоимость проезда вырастет почти на четыре процента. Кроме того, пассажиров ждёт еще одно нововведение: купить проездные документы можно будет за 90 суток до отправления. Уточним, сейчас приобрести их можно за два месяца до поездки.