Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Билеты на поезда дальнего следования заметно подорожают

12:15 Пятница, 03.02.2017

В этом году подорожают билеты на поезда дальнего следования. Как сообщил президент компании РЖД Олег Белозёров, стоимость проезда вырастет почти на четыре процента. Кроме того, пассажиров ждёт еще одно нововведение: купить проездные документы можно будет за 90 суток до отправления. Уточним, сейчас приобрести их можно за два месяца до поездки.

Еще темы рубрики

03 февраля 2017
Википедия продолжает конкурс ‘Узнай Россию. Начни с Дона’
03 февраля 2017
В Роствоской области стартовала федеральная программа ‘Сельский клуб’
03 февраля 2017
Билеты на поезда дальнего следования заметно подорожают
03 февраля 2017
В Ростове произошло серьезное ДТП с участием ‘Мерседеса’ и полицейского ‘УАЗа’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.