Более 26 миллионов рублей выделено на образовательные учреждения Дона

Более 26,2 миллионов рублей выделено на социальные объекты Матвеево-Курганского и Орловского районов. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Свыше 9,4 миллиона рублей из этих денег пойдет на завершение капремонта школы №2 в посёлке Матвеев Курган. Финансовая поддержка даст возможность выполнить отделку фасадов и благоустройство территории.

16,8 миллиона рублей потратят на приобретение оборудования для нового детсада на 210 мест в посёлке Орловский. Этот объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года.