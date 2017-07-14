Более 26 миллионов рублей выделено на образовательные учреждения Дона
Более 26,2 миллионов рублей выделено на социальные объекты Матвеево-Курганского и Орловского районов. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Свыше 9,4 миллиона рублей из этих денег пойдет на завершение капремонта школы №2 в посёлке Матвеев Курган. Финансовая поддержка даст возможность выполнить отделку фасадов и благоустройство территории.
16,8 миллиона рублей потратят на приобретение оборудования для нового детсада на 210 мест в посёлке Орловский. Этот объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года.
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