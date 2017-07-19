Более 300 млн рублей выплатили сотрудникам «Кингкоула»
Сотрудникам компании «Кингкоул» выплатили более 300 миллионов рублей. Об этом сегодня на пленарном заседании Государственной Думы страны рассказал депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий. Он пояснил, что таким образом были погашены все долги по заработной плате не только перед шахтерами, но и работниками сервисных предприятий. Необходимые средства на задолженность по запросу областного правительства выделила «Региональная корпорация развития».
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