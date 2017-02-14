Более 4 миллиардов рублей выделят в 2017 году на дорожные работы в Ростове
Накануне в донском правительстве состоялось совещание, посвященное вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Так в 2017 году городу предстоит большой объем работ: провести капремонт улиц Станиславского, Большой Садовой, проспекта Стачки, реконструкцию Южного подъезда к городу и мостового перехода в створе проспекта Ворошиловский. Кроме того, необходимо продолжать строительство транспортной инфраструктуры вокруг «Ростов-Арены» и благоустраивать левобережье.
В ходе обсуждения на заседании прозвучала информация о том, что в 2016 году на мероприятия в сфере дорожной деятельности Ростова из бюджетов всех уровней было выделено 6 миллиардов 268,8 миллиона рублей. При этом в 2017 году на эти цели власти планируют направить из более 4 миллиардов 434 миллионов рублей.
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