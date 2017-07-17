ЧМ-2018: сможет ли донское гостеприимство соответствовать мировому уровню сервиса



Донские заведения общественного питания, рынки и торговые сети готовятся к Чемпионату мира по футболу. К 2018 году сервис на Дону должен достигнуть международного уровня, а продукцию под знаком «Сделано на Дону» должны полюбить не только дончане, но и гости региона. Такую задачу губернатор Василий Голубев поставил еще 2 года назад.

В 2016 году список объектов сертификации в системе «Сделано на Дону» расширили за счет услуг общественного питания. Кафе или ресторан может получить региональный знак качества, если в меню присутствуют блюда, приготовленные из продукции местных производителей, а также алкогольные марки Ростовской области. При оценке уже существующих торговых точек учитывается качество сервиса, безопасность продукции и даже внешний вид.

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области: «В первую очередь нужно говорить о стратегических целях и задачах, которые перед нами стоят. Это, конечно же, развитие многоформатной торговли на территории Ростовской области для создания всей торговой инфраструктуры, доступной для нашего потребителя».

Ростовский «Северный рынок» несколько лет назад изменился до неузнаваемости. Торговые ряды переместились под крышу нового здания, оборудованного эскалаторами, лифтами, с собственной котельной для обогрева зимой.

«Мы пытались сделать так, чтобы этот рынок был с одной стороны был похож на форматы супермаркетов, а с другой стороны он отличался чем-то, то есть мы попытались сохранить ауру рынка», — рассказывает генеральный директор торговой фирмы «Донские зори» Геннадий Николаев.

Придорожные ярмарки, где торгуют продуктами «с полей» по инициативе губернатора теперь оформляются в едином стиле с использованием донских мотивов.

Сергей Псрдиян, начальник отдела экономического развития администрации Мясниковского района Ростовской области: «Я считаю, что это очень красивый формат придорожной ярмарки, очень красиво смотрится с дороги и сразу видно по цветам, что это ярмарка Ростовской области».

В 2016 году в Ростовской области появились сразу 4 комплекса компании «Лента». На прилавках этой федеральной сети можно встретить большое количество товаров со знаком «Сделано на Дону». Популярностью у дончан пользуется и формат «супермаркет у дома», например, сеть «Солнечный круг».

Главный помощник крупных торговых точек — Северо-Кавказское логистическое предприятие. В этом году в комплексе открылся новый терминал — один из немногих, который работает с грузом на высоте до 15 метров.

Виктор Халын, генеральный директор Северо-Кавказского логистического предприятия: «Необходимость в функционировании таких предприятий пришла с появлением сетей крупноформатного ритейла, которые и обеспечивают доступные цены для населения области. И вот обеспечивать эти доступные цены позволяют такие комплексы».

Для продвижения донской продукции создаются специализированные торговые точки с товарами местных производителей. Так в фирменном магазине Ростовского комбината шампанских вин в ассортименте не только линейка завода, но и такие донские марки как Цимлянские вина и Миллеровский завод. В 2015 году, в регионе от завода «Донские традиции» открылась розничная сеть гастрономические лавки «Рулька».

Ольга Суслина, руководитель розничной сети гастрономические лавки «Рулька»: «На сегодняшний день это магазины открывающиеся в едином фирменном стиле. На современном оборудовании. В магазине представлена вся линейка выпускаемой продукции колбасного завода. Это более 200 наименований готовой продукции. А также охлажденного мяса и собственных полуфабриктов. На сегодняшний день открыты почти во всех районах города наши магазины, мы не останавливаемся на достигнутом, планируем дальнейшее развитие, учитывая спрос и предложения наших покупателей».

В этом году откроется вторая очередь торгово-развлекательного центра «МЕГАМАГ». Это не только позволит разнообразить досуг дончан, но и создаст дополнительные рабочие места.

Геннадий Наумов председатель совета директоров концерна «Единство», председатель комитета по градостроительной деятельности ТПП РО: «Архитектурную концепцию второй очереди разрабатывало британское бюро с мировым именем. Здесь откроется целый ряд уникальных для нашего города операторов — кинотеатр с залом IMAX, обширная развлекательная детская зона с веревочным парком на 3,5 тысячи квадратных метро, галерея модных магазинов и многое другое».

