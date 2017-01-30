Для дольщиков Ростова, Батайска и Таганрога нашли инвесторов

Инвесторы достроят семь проблемных домов обманутых дольщиков в Ростове, Батайске и Таганроге. Как рассказал журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, люди смогут получить свои квартиры уже к концу этого года. Еще несколько незавершенных объектов обещают закончить в 2018-2019 годах.

«У нас есть еще два инвестора с вводом в 2018-м, второй квартал. Это проспект Стачки, 83 — Ростов. И проспект Нагибина, 38 — на второй квартал 2019 года. Работа продолжается», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.