Для Аэропорта «Платов» выбрали оператора магазинов Duty Free

Для нового ростовского аэропорта «Платов» выбрали оператора магазинов Duty Free. Зона беспошлинной торговли расположится в зоне вылета международных рейсов и займет более 400 квадратных метров. Там будут продавать парфюмерию и косметику, аксессуары, табак, алкоголь и сладости. К оплате будут принимать все виды кредитных карт и несколько видов валют. В зоне вылетов внутрироссийский линий появится магазин с таким же ассортиментом товаров, как и в Duty Free. Но там в стоимость будет включена пошлина.