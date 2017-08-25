Для Аэропорта «Платов» выбрали оператора магазинов Duty Free
16:49 Четверг, 24.08.20173
Для нового ростовского аэропорта «Платов» выбрали оператора магазинов Duty Free. Зона беспошлинной торговли расположится в зоне вылета международных рейсов и займет более 400 квадратных метров. Там будут продавать парфюмерию и косметику, аксессуары, табак, алкоголь и сладости. К оплате будут принимать все виды кредитных карт и несколько видов валют. В зоне вылетов внутрироссийский линий появится магазин с таким же ассортиментом товаров, как и в Duty Free. Но там в стоимость будет включена пошлина.
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Крупнейший «дьютик»)). Более 4 квадратных метров! 4 полки, 2 контейнера и калькулятор продавца! Поместилось все)))
эропорт
Алексей, спасибо за внимательность)