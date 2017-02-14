Долги по зарплате работникам ‘Кингкоула’ погасят до 1 июля

Долги шахтерам «Кингкоула» полностью погасят до 1 июля. Об этом два часа назад объявил глава донского региона Василий Голубев. В эти минуты он находится в Гуково на рабочей встрече с представителями трудовых коллективов.

Уточним, сумма оставшейся задолженности по заработной плате составляет 230 миллионов рублей. Предполагается, что её соберут за счет реализации имущества компании. Процедура банкротства сейчас запущена на пяти ее предприятиях. К текущему февралю шахтерам уже выплачено свыше 118 миллионов рублей.

Добавим, по окончании встречи инициативной группе была передана дорожная карта погашения долгов. Правительство организует регулярный прием бывших работников «Кингкоула», чтобы те могли в индивидуальном порядке снимать все возникающие проблемы: по отсутствию в списках, размерам и очередности.