Долгожданный обход Аксая: проект строительства стартовал

Для строительства трассы в обход Аксая уже подготавливают территорию. Об этом стало известно на встрече губернатора Ростовской области и министра транспорта России Максима Соколова с главой Государственной дорожной компании Сергеем Кельбахом.

Уже осенью 2017 года объявят конкурс среди подрядчиков, которые должны будут снести все мешающие строения, провести археологические работы и переустройство коммуникаций. Ориентировочная стоимость работ по подготовке и строительству дороги — 77,4 млрд рублей. Восточный обход Аксая пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск. Протяженность участка составит 65,5 км.

«Проект очень долгожданный для всех жителей Ростовской области. Он позволит вывести за пределы жилой застройки те транспортные потоки, которые идут по трассе М-4 «Дон»,- говорит министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, проект будет реализован на принципах частно-государственного партнерства. При строительстве обхода построят пять мостов через реки Дон и Аксай. Кроме этого обход включит в себя девять новых путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода.

Реконструируют два старых участка М-4 — их расширят до четырех и шести полос. К ним примкнет новая дорога длиной в 35 км, которая и будет обходом Аксая. На автомагистрали класса 1-А можно будет разгоняться до 130 км в час. Первый этап проекта будет выполнен в 2017-2018 году, второй этап строительства планируется закончить в 2020 году, сообщили в областном правительстве.

«Совершенно очевидно, строительство обхода меняет качество жизни большой агломерации. Мы продолжаем работу по созданию кольца вокруг Ростова. И, что еще немаловажно, реализация этого проекта принципиально повысит доступность к Старочеркасску, где идет развитие масштабного туристического кластера», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.