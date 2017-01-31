Доля ввода жилья на Дону в общероссийском объеме составляет 2,9%
В период с января по декабрь 2016 года в Ростовской области было построено 30 тысяч 40 квартир общей площадью 2,29 миллиона квадратных метров. В целом по России этот показатель составил 79,8 миллиона квадратных метров или 1156,5 тысячи квартир. Таким образом, за указанный промежуток времени доля области в общем объеме строительства жилья по стране составила 2,9 процента.
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