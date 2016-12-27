Доля ввода жилья на Дону в общероссийском объеме составляет 3,1 процента

За период с января по ноябрь 2016 года в Ростовской области было построено 24,4 тысячи квартир общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров.

Как сообщает сайт донского правительства, в целом по стране этот показатель составил 62,9 миллиона квадратных метров или 893,7 тысячи квартир. Таким образом, доля донского края в общероссийском объеме строительства жилья составила 3,1 процента.