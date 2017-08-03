Дон идет на рекорд по уборке ранних зерновых

11 миллионов 800 тысяч тонн ранних зерновых планируют собрать в этом году на Дону. Такие данные сегодня озвучили в правительстве области. По последней информации, хозяйства региона убрали 87 процентов площадей под этими культурами. Валовой сбор на сегодня уже превысил цифру в 11 миллионов тонн. Областные власти отмечают, что это уже рекорд, хотя уборку завершили только в трех районах.