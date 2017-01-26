‘Донавтовокзал’ обжалует в суде решение УФАС

УФАС Ростовской области запретил «Донавтовокзалу» брать комиссионный сбор за бронирование билетов. Ранее предпродажа проездных включала в себя накрутку от 40 до 60-ти рублей. Представили автовокзала намерены оспаривать это решение в суде.

Антимонопольная служба начала проверку после того, как получила полсотни жалоб. Пассажиры автобусов недовольны тем, что «Донавтовокзал» стал брать дополнительную плату за бронирование билетов. Если покупать проездной за 10 дней до отправления, то он будет стоить на 40, 50 или даже 60 рублей дороже в зависимости от станции отправления.

Например, на сайте компании заходим в раздел онлайн-продажи. Билет из Ростова в Волгодонск сегодня стоит 467 рублей, а вот на 5 февраля уже 517 рублей.

«Действующим законодательством при перевозке автобусами не предусмотрены никакие сборы при предварительной продаже билетов», — поясняет заместитель руководителя Ростовского УФАС России Наталья Кожемяка.

ФАС выдвинула требование — устранить нарушение. В противном случае перевозчика ждет административная ответственность. Главный довод антимонопольщиков в том, что «Донавтовокзал» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

«На рынке есть ещё конкуренты, но по тем остановочным станциям, где продаются билеты, доля «Донавтовокзала» доминирующая», — отмечает заместитель руководителя Ростовского УФАС России Наталья Кожемяка.

Однако руководство «Донавтовокзала» не согласно с решением ФАС. По их мнению, если бы антимонопольная служба включила в исследование всех недобросовестных перевозчиков, которые нелегально работают в Ростове и области, то доля «Донавтовокзала» на рынке не была бы уже доминирующей.

«Именно такая часть перевозчиков не была исследована антимонопольной службой. Это приведет «Донавтовокзал» к очередным убыткам в виде административного штрафа. Тогда как проблема недобросовестных перевозчиков, осуществляющих перевозки в разрез требованиям законодательства, не решается в Ростовской области», — комментирует официальный представитель ПАО «Донавтовокзал».

Как рассказывают работники вокзала, кассы конкурирующих перевозчиков находятся по соседству, на Привокзальной площади. Многие из них можно спутать с продуктовыми ларьками. Их услуги и не учли во время проверки, так как все они работают нелегально, утверждают в руководстве «Донавто».

«На какие автобусы, куда, по какой цене. Никто этого не может проконтролировать здесь, закон не выполняется», — говорит начальник отдела транспортной безопасности ПАО «Донавтовокзал» Александр Малюк.

Теперь в этом деле, скорее всего, будет разбираться суд. «Донавтовокзал» намерен обжаловать решение антимонопольной службы, как только получит его на руки.