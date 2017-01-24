Лента новостей

ЭКОНОМИКА

‘Донавтовокзалу’ запрещено взимать плату за предварительную продажу билетов

14:14 Вторник, 24.01.2017

23 января комиссия УФАС Ростовской области признала действия ПАО «Донавтовокзал» по взиманию дополнительных платежей при продаже билетов нарушением закона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в соответствии с правилами перевозок, продажа билетов в междугородном сообщении начинается не менее чем за 10 суток и заканчивается за пять минут до отправления транспортного средства.

Это исключает возможность взимания комиссионного сбора или платы за бронирование. Добавим, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении «Донавтовокзала» к административной ответственности.

Еще темы рубрики

24 января 2017
Военнослужащие ЮВО  проводят в Армении тактико-специальные занятия
24 января 2017
‘Атоммаш’ изготовит сваи для морской платформы, строящейся в Каспийском море
24 января 2017
На развитие сельских территорий Ростовская область получит 76 миллионов рублей
24 января 2017
В Ростове состоится премьерный показ фильма ‘Расказаченные’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.