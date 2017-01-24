‘Донавтовокзалу’ запрещено взимать плату за предварительную продажу билетов
23 января комиссия УФАС Ростовской области признала действия ПАО «Донавтовокзал» по взиманию дополнительных платежей при продаже билетов нарушением закона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в соответствии с правилами перевозок, продажа билетов в междугородном сообщении начинается не менее чем за 10 суток и заканчивается за пять минут до отправления транспортного средства.
Это исключает возможность взимания комиссионного сбора или платы за бронирование. Добавим, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении «Донавтовокзала» к административной ответственности.
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