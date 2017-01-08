Донская экономика в 2016 году продемонстрировала стабильный рост

Високосный год для донской экономики был насыщенным и непростым, но в целом крайне удачным. Донской бизнес адаптировался к новым экономическим реалиям и почувствовал рост. Число предпринимателей в Ростовской области увеличилось, возросли и объемы инвестиций в малый бизнес, на карте области появились крупные промышленные предприятия. За счет чего приросла экономика региона?

Экономические итоги года официально подведут несколько позже — нужно всё подсчитать и проанализировать. Однако уже сейчас можно сказать, что Год донского бизнеса — а именно такой посыл был у 2016 года — для Ростовской области выдался на редкость удачным. Когда показатели многих других регионов либо падали, либо стояли на месте, донская экономика показывала стабильный рост. Инвесторы в область шли охотно, наглядное доказательство тому запуск сразу нескольких новых предприятий.

Знаковое событие для Сальска произошло в марте. Здесь открыл филиал крупнейший в России изготовитель бумажных мешков — завод «Сегежская упаковка». Он входит в лесопромышленный холдинг «Segezha Group», чьи производства сосредоточены во многих странах Европы. Теперь бумажную тару для сухих строительных материалов, химикатов и пищевых продуктов делают и в донском регионе.

«Когда мы рассматривали, где мы в ЮФО будем размещать наше производство, я объехал несколько регионов. Здесь увидел реальную поддержку развития бизнеса, в других регионах обещают, но мало что выполняют», — рассказал президент, председатель правления холдинга «Segezha Group» Сергей Помелов.

В выигрыше остался не только завод. Региону он принёс десятки миллионов налогов и около сотни рабочих мест. Летом о запуске завода в Красном Сулине заявил один из крупнейших в России производителей теплоизоляционных и кровельных материалов — корпорация «Технониколь».

Предприятие по изготовлению каменной ваты обошлось в 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Но средства, уверены инвесторы, окупятся быстро. Спрос на такую нужную в строительстве продукцию есть. Раньше инновационный материал приходилось завозить из Урала или Центральной части России.

«Это изоляция на основе минерального волокна», — поясняет генеральный директор корпорации «Технониколь» Владимир Марков.

Мощности нового предприятия впечатляют, особенно если произвести несколько простых арифметических действий. 1 миллион 300 тысяч кубов — это, примерно, 13 миллионов квадратных метров крыш. Примем за основу один стандартный дом в 200 квадратов, получается, что завод сможет накрыть теплоизоляцией 600 тысяч зданий в год.

Старт ещё одному новому производству дали в августе. В Шахты на запуск завода «Waterfall PRO» — предприятия по изготовлению биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки — приехал министр промышленности и торговли России. Масштабы Дениса Мантурова порадовали, это самое крупное из аналогичных производств в нашей стране и одно из самых современных предприятий в Европе.

«Если брать по параметрам прошлого года, то около 25-ти процентов составил импорт. С учётом этого завода мы полностью закрываем импортные поставки. Особенно с учётом той номенклатуры, которая традиционно всегда закупалась», — прокомментировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Здесь выпускают около 20-ти различных типов плёнки: сырьё для пищевых и непрововольственных упаковок, этикеток, канцелярских лент и многого другого. Общий объём инвестиций в проект составляет около 8,5 миллиардов рублей.

Не прошло и месяца — новое открытие. В Азовском районе завершили строительство предприятия по производству промышленных газов. Это один из пяти заводов американской компании «Эйр Продактс» в России и один из 750-ти в мире.

Эти цеха способны выпускать до 200 тонн продукции в день, а именно — кислород, азот и аргон. То, что сегодня требуется в различных отраслях промышленности. Потому неудивительно, что завод сразу же был включён в перечень «100 губернаторских проектов» и получал поддержку региона на всех этапах строительства.

«Главное — это экономический спрос, потребности пищевой промышленности, металлургии. Это всё, что будет производить завод. Сегодня очевидно, что в нём заинтересована не только экономика Ростовской области, но и других регионов России», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как видно из примеров, инвесторы в 2016 году выбирали разные уголки Ростовской области. И, пожалуй, впервые за долгое время бизнесмены начали присматриваться к Гуково. А всё потому что ещё в начале года председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании здесь территории опережающего социально-экономического развития.

Инвесторам дали три года на то, чтобы присмотреться к шахтёрскому моногороду. Чтобы стать резидентом площадки, нужно вложить минимум пять миллионов и создать минимум 20 рабочих мест, но и преференции при этом бизнесмены получают значительные.

В первые пять лет их избавят от регионального и федерального налогов на прибыль. В последующую пятилетку федеральный налог составит два процента, региональный — 10 процентов. Для сравнения, обычно платят 2 и 18 соответственно. Освободят инвесторов от налога на имущество и земельного налога. Отчисления во внебюджетные фонды составят 7, 6 процента, в четыре раза меньше обычного.

«Наша задача — сделать именно Гуково наиболее привлекательной территорией в Ростовской области для размещения новых заводов и фабрик. Сделать это искусственно. Мы хотим, чтобы Гуково, с точки зрения стоимости земли, доступности инфраструктуры, человеческого капитала, стало лучшей территорией не только в Ростовской области, но и на юге России», — сказал директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Правила игры, похоже, инвесторам пришлись по вкусу. Желающие разместиться именно на этой территории уже есть. Первые проекты в этом году были презентованы на экономическом форуме в Сочи. Всего на этой международной площадке Дон представил 114 инвестпроектов.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Ростовская область тоже блистала бизнес-идеями. Общий объем инвестиций по подписанным контрактам здесь превысил семь миллиардов рублей. Соглашения, деловые встречи и переговоры, как показала практика, в будущем выливаются для региона в конкретные предприятия.

Так что 2017 год на Дону ждут с интересом. Тем более, что, по заверениям губернатора области Василия Голубева, политика поддержки предпринимателей будет продолжаться. Сейчас в донском регионе реализуется более 600 проектов на сумму свыше 900 миллиардов рублей. Перед экономическим блоком донского правительства стоит задача — к концу следующего года довести объём инвестиций по всем реализуемым в области проектам до 1 триллиона рублей.