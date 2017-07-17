Донская компания «Юг Руси» сменит владельца

У донской компании «Юг Руси», в состав которой входит 20 сельскохозяйственных предприятий Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края, сменится владелец. Предприятие бизнесмена Сергея Кислова покупает крупный масло-жировой холдинг «Солнечные продукты». О том, что в донской агропромышленной группе компаний готовятся к продаже, стало известно еще весной, но обе стороны сделку никак не комментировали. Аналитики сходятся во мнении, что у агрохолдинга возникли финансовые проблемы при реализацией ряда крупных инвестпроектов.