Донские агрономы: в этом году будет хороший урожай картофеля и лука

Донские овощеводы дали первый прогноз на урожай. Он зависит от множества факторов, но конечно, в первую очередь от погоды. В этом году она на стороне аграриев. А значит, можно говорить о хороших перспективах. В районах, где занимаются овощеводством, уже сейчас думают, где хранить излишки, а главный вопрос — какой будет цена.

Если кусты картофеля усыпаны цветками, это признак того, что растения чувствуют себя превосходно. Влаги, солнца, питательных веществ — всего в достатке. На поле в одном из хозяйств Пролетарского района для овощной культуры стараются создать идеальные условия — полив, подкормка, обработка от вредителей и болезней.

«Нормальный куст картофеля должен заложить от 10 до 13-14 клубней. В прошлом году у нас было от 8 до 12 — меньше. В этом году, я думаю, идём не хуже, чем прошлый год, а то и немного лучше», — говорит агроном Алексей Дендиберя.

Количество клубней в корневой системе одного растения легко переваливает за десяток. Значит, год для картофеля урожайный. То же самое можно сказать и о другой культуре из так называемого борщевого набора.

В этом году лук созревает примерно на 2 недели позже, чем в прошлом сезоне. Сказывается прохладная погода конца весны — начала лета. Однако в целом условия для формирования хорошего урожая в этом году гораздо более благоприятные — соотношение тепла и влаги. Если в прошлом году эти поля давали около 70 тонн лука с одного гектара, то в этом году вероятность того, что получат 90 тонн, очень высока.

То, что эти две культуры, лежащие в основе любого рациона, уродились — хорошая новость прежде всего для потребителя. Большинство же производителей скорее всего столкнутся с проблемой сбыта. В этом хозяйстве подстраховались договором о поставке картофеля на завод по производству чипсов. Почти вся продукция гарантировано уйдёт туда. Но даже в этом случае серьёзно заниматься выращиванием имеет смысл только если есть собственные складские помещения. Сдать картофель осенью по 6-8 рублей за килограмм или передержать до весны, когда цена вырастет до 13-14 рублей — выбор в пользу складов очевиден.

Луковая экономика ещё сложнее. Культура крайне популярная, лук выращивают многие. Поэтому практически любой производитель скажет, что выживает в условиях жесточайшей конкуренции.

«Волгоград сильно прибавил, Астрахань, Краснодарский край начал заниматься. И нам очень тяжело с ними конкурировать, потому что у них и земля лучше, тепло лучше, морозы меньше зимой, у них раньше тепло наступает. Мы выходим на рынок со своей продукцией, когда они уже в полный рост торгуют. И уже начинает цена падать», — говорит руководитель сельскохозяйственного предприятия Владимир Бухтияров.

Впрочем, массовому покупателю по большому счёту всё равно, чья продукция на прилавке — лишь бы цена была невысокая. В этом году предпосылки — и экономические и агрономические — складываются таким образом, что картофеля и лука будет в достатке. И вряд ли их цена превысит разумные пределы.