Донские депутаты обсудили в Госдуме вопросы поддержки шахтеров
Вопросы поддержки шахтеров обсудили депутаты Госдумы от Ростовской области и замминистра энергетики России Анатолий Яновский. В частности, речь шла о поправках в закон «о несостоятельности». Они касаются увеличения средств для погашение долгов по зарплатам работникам обанкротившихся предприятий.
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