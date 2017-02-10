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ЭКОНОМИКА

Донские депутаты обсудили в Госдуме вопросы поддержки шахтеров

22:36 Пятница, 10.02.2017

Вопросы поддержки шахтеров обсудили депутаты Госдумы от Ростовской области и замминистра энергетики России Анатолий Яновский. В частности, речь шла о поправках в закон «о несостоятельности». Они касаются увеличения средств для погашение долгов по зарплатам работникам обанкротившихся предприятий.

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