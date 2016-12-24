Донские кадеты останутся на полном гособеспечении

На очередном заседании донские депутаты обсудили региональный закон «Об образовании в Ростовской области». Поправки, внесенные губернатором Ростовской области, касаются уточнения категорий обучающихся, находящихся на государственном обеспечении за счет бюджетных средств региона.

Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания региона, речь идет об учащихся областных образовательных учреждений интернатного типа. Но полное государственное обеспечение — бесплатное питание, предоставление одежды, всех необходимых для обучения материалов — предусмотренное в законопроекте, касается трех категорий образовательных учреждений. Это коррекционные учреждения, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья; казачьи кадетские корпуса и одно специальное учебно-воспитательное учреждение для детей с девиантным поведением.

Также бесплатное питание за счет областного бюджета должны предоставить учащимся интернатов санаторного типа, где учатся дети, которым необходимы лечебные, реабилитационные и оздоровительном мероприятия или длительное лечение, а также ученикам из малоимущих семей, живущих в интернатах. Туда же в областном законе отнесены специальные нетиповые учреждения: Школа музыкантских воспитанников, Неклиновская лётная школа.

«Это решение губернатора, это наша областная специфика, поэтому мы сознательно прописали в Областном законе, что в донских кадетских корпусах сохраняется полное государственное обеспечение учащихся, потому что федеральный закон такой меры не предусматривает», — отметила председатель комитета Законодательного собрания по образованию Валентина Маринова.