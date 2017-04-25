Донские льготники начнут получать компенсации за услуги ЖКХ по новой схеме

Льготники Ростовской области с этого месяца начнут получать компенсации за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные по-новому. Сумма будет теперь начисляться индивидуально, исходя из реального потребления услуг.

В первый день весны последний регион страны — Ростовская область — перешел на новую систему расчетов оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Если раньше льготники получали компенсацию исходя из утвержденного в области стандарта, то теперь только за те услуги, которыми они действительно пользуются. Проще говоря, раньше компенсацию рассчитывали по среднему, а теперь каждый платит и получает за себя.

«С 1 марта весь расчет будет зависеть от фактического потребления услуг ЖКХ. Фактическое потребление — это то, на что установлены счетчики. А то, что касается расчетов с квадратуры, то она у людей не меняется», — пояснила заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.

Сам размер компенсации — например, 50 процентов — не изменится. Но теперь каждый месяц льготники будут видеть в квитанции разную сумму компенсации. В зависимости от того, сколько они израсходовали электричества, воды, тепла и других услуг.

Нововведение коснется 550-ти тысяч жителей области. Это ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий, блокадники, узники, многодетные семьи, семьи имеющие детей-инвалидов, сельские специалисты, за исключением, учителей.

К введению новой системы в области готовились почти два года. Прямо скажем, не соглашались, даже обращались в Верховный суд, но в итоге пришлось привести донские законы в соответствие с федеральными. Самым сложным оказалось соединить базы разных поставщиков коммунальных услуг.

Произвести расчеты на селе оказалось относительно просто, там жители получают только три услуги: воду, газ и электричество. В городах все гораздо сложнее. Здесь дома многоэтажные. Только за содержание жилья в Ростове насчитали почти 250 разных тарифов.

В итоге более трех тысяч поставщиков, среди которых управляющие, ТСЖ, «Водоканал» и другие выстроили в единую систему. Поставщики до 20 числа подают информацию в Минтруда, а там уже рассчитывают размер компенсации. Анна Васильевна бухгалтер советской закалки.

«Мы считаем, что правильно государство делает, это в нашу пользу», — отмечает ветеран труда Анна Коптева.

Компенсацию льготники будут получать через месяц после подачи показаний, то есть за январь — в марте. Те, кто сомневаются в верности расчетов, смогут получить разъяснения.

«У нас разработана форма уведомления для льготника. Когда он обратится в орган соцзащиты, ему выдадут распечатку, где указаны все данные», — комментирует заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.

Первые выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги по новой схеме жители области начнут получать уже с 3 марта.