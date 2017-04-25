Донские льготники начнут получать компенсации за услуги ЖКХ по новой схеме
Льготники Ростовской области с этого месяца начнут получать компенсации за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные по-новому. Сумма будет теперь начисляться индивидуально, исходя из реального потребления услуг.
В первый день весны последний регион страны — Ростовская область — перешел на новую систему расчетов оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Если раньше льготники получали компенсацию исходя из утвержденного в области стандарта, то теперь только за те услуги, которыми они действительно пользуются. Проще говоря, раньше компенсацию рассчитывали по среднему, а теперь каждый платит и получает за себя.
«С 1 марта весь расчет будет зависеть от фактического потребления услуг ЖКХ. Фактическое потребление — это то, на что установлены счетчики. А то, что касается расчетов с квадратуры, то она у людей не меняется», — пояснила заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.
Сам размер компенсации — например, 50 процентов — не изменится. Но теперь каждый месяц льготники будут видеть в квитанции разную сумму компенсации. В зависимости от того, сколько они израсходовали электричества, воды, тепла и других услуг.
Нововведение коснется 550-ти тысяч жителей области. Это ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий, блокадники, узники, многодетные семьи, семьи имеющие детей-инвалидов, сельские специалисты, за исключением, учителей.
К введению новой системы в области готовились почти два года. Прямо скажем, не соглашались, даже обращались в Верховный суд, но в итоге пришлось привести донские законы в соответствие с федеральными. Самым сложным оказалось соединить базы разных поставщиков коммунальных услуг.
Произвести расчеты на селе оказалось относительно просто, там жители получают только три услуги: воду, газ и электричество. В городах все гораздо сложнее. Здесь дома многоэтажные. Только за содержание жилья в Ростове насчитали почти 250 разных тарифов.
В итоге более трех тысяч поставщиков, среди которых управляющие, ТСЖ, «Водоканал» и другие выстроили в единую систему. Поставщики до 20 числа подают информацию в Минтруда, а там уже рассчитывают размер компенсации. Анна Васильевна бухгалтер советской закалки.
«Мы считаем, что правильно государство делает, это в нашу пользу», — отмечает ветеран труда Анна Коптева.
Компенсацию льготники будут получать через месяц после подачи показаний, то есть за январь — в марте. Те, кто сомневаются в верности расчетов, смогут получить разъяснения.
«У нас разработана форма уведомления для льготника. Когда он обратится в орган соцзащиты, ему выдадут распечатку, где указаны все данные», — комментирует заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова.
Первые выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги по новой схеме жители области начнут получать уже с 3 марта.
Комментарии
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Мне положена 50% компенсация за ЖКХ. За март не до числили почти 400 рублей, видно по новой методике. НЕТ СЛОВ…
Значит должен измениться и стандарт, раз остались услуги, которые оплачиваются не по счетчикам? Как возвращть будут за отопление? Видимо по стандарту, т.к. по потреблению слишком много получается))) Вот Вам и не досчитали((( Умеют они все с ног на голову поставить
получала компенсацию 1200, сейчас 622- почему-то не включены данные по воде, неприятненько
Получала 2400,а теперь 350??? На что жить??? Чтоб вам так жилось!!!
Спасибо министерству Т и СР, заплатил за свет 1550руб получил166руб, прям точно 50 процентов.(инв.2гр), за газ вообще не получил, наверно не положено.
По стандарту возмещение было 2800,по новому вышло 1500,летом сумма будет где то 800, из за отсутствия отопления… СПАСИБО ПАРТИИ РОДНОЙ…
Получал 2700р с 1марта 2017г получил 1170р какие это пятьдесят процентов?50%процентов , Откровенный грабеж!