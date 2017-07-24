Донские муниципалитеты обязали подготовить программы поддержки НКО

Донские муниципалитеты должны подготовить свои программы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Такую задачу поставили на заседании комитета регионального парламента области по образованию.

Закон о помощи НКО действует в регионе с 2010 года. За семь лет его финансирование увеличилось с трёх до 15 миллионов рублей. Только в этом году гранты получили 27 организаций. Главная задача донских парламентариев — постоянно совершенствовать закон, в том числе дать возможность некоммерческим организация выполнять общественно значимые услуги в рамках госзаказа.

«Эту задачу нужно побыстрее продвигать, потому что через год мы перед президентом будем отчитываться о том, что сделано в этом направлении. Предстоит нормативно поменять приоритетные направления, которые у нас обозначены в законе. Также мы будем просить больше денег под этот закон. При этом исполнительная власть должна более методично и быстрее работать с организациями», — прокомментировала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию Валентина Маринова.